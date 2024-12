Theodor Paleologu, despre candidatura lui Nicușor Dan la prezidențiale: Într-un fel e bine, dar am o perplexitate (VIDEO)

Profesorul Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii, a declarat marți, pentru B1 TV, că îl cunoaște bine pe Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, și îl apreciază, dar consideră că acesta întâi ar trebui să-și termine treaba în București înainte de a aspira la funcția de președinte al României.

Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV, în contextul în care, luni, Nicușor Dan intenția de a candida la alegerile prezidențiale din 2025, cu că experiența sa publică din ultimii 20 de ani îl face potrivit pentru misiunea de a transforma statul român dintr-un stat capturat în unul funcțional.

Paleologu: Mi-aș dori ca Nicușor Dan să termine ce a început în București

„Într-un fel e bine că-i presează (pe cei din noua coaliție – n.r.) cumva și cumva îi obligă să reacționeze, pentru că ei par preocupați de altceva și nu e limpede cât au înțeles din mesajul acestor alegeri.

Pe de altă parte, eu am o perplexitate și anume: de 12 ani îl tot susțin pe Nicușor Dan ca primar al Bucureștiului. În 2012, am fost printre primii semnatari. Am participat la un eveniment prin care-și lansa candidatura. Apoi, în 2016, am fost dat afară din PNL pentru că l-am susținut pe Nicușor Dan. În 2020, l-am susținut din nou și, de asemenea, în acest an.

Mi-am dorit foarte mult să facă ce și-a propus și ce gândeam și eu că trebuie făcut în București, doar că l-am lăsat pe el să candideze. De altfel, în 2020, m-a și contactat, că era puțin speriat de zvonurile că aș candida eu din partea PMP. L-am asigurat că nu e cazul.

Deci într-un fel e bine că un asemenea om cu un asemenea profil se pronunță, dar eu mi-aș dori, ca bucureștean, să termine ce a început”, a afirmat fostul ministru.

Paleologu: Riscul e să pierdem din nou Bucureștiul

„E o situație diferită de cea din 2004, când a candidat Traian Băsescu, pentru că Băsescu era singurul în măsură să-l învingă pe Adrian Năstase. Pe de altă parte, precendentul Băsescu ne arată cât de periculos e să pleci de la Primăria Bucureștiului, că după Băsescu a fost o vreme Videanu, apoi a venit seria de catastrofe Oprescu și Firea.

Deci riscul e să pierdem din nou Bucureștiul, iar să ne trezim cu cine știe ce personaj în fruntea Capitalei. E o grjă pe care o am ca locuitor al Bucureștiului”, a mai declarat Theodor Paleologu.

Acesta a insistat apoi că-l cunoaște de mult timp pe Nicușor Dan și-l „apreciază”, dar „mi-aș dori să termine ce a început în București”.