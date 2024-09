Tomac (PMP): Distanțarea PNL de PSD, un teatru ieftin / AUR și Șoșoacă sunt creațiile actualei puteri / Abordarea USR în negocierile cu noi, neserioasă / Ludovic Orban e cel mai onest și cinstit candidat de dreapta

Europarlamentarul Eugen Tomac, liderul PMP, e de părere că în turul 2 al alegerilor prezidențiale vor intra Marcel Ciolacu, liderul PSD, și un candidat al forțelor de dreapta.

În opinia sa, Elena Lasconi (USR) și-a epuizat singură orice șansă de a ajunge în turul 2 prin de a forma o alianță mai mare a partidelor de dreapta.

Nici lui Mircea Geoană nu-i dă șanse de turul 2. „Geoana, daca este lasat sa vorbeasca continuu, nu mai are nevoie de niciun fel de adversari”, a punctat Tomac.

În schimb, el crede că Ludovic Orban, candidatul PMP-FD, e cel mai potrivit să ajungă președinte, dat fiind experiența sa politică.

Eugen Tomac mai crede că Forța Dreptei și PMP vor obține împreună peste 7% la alegerile parlamentare. Ca să evite pragul electoral pentru alianțe de 8%, cele doua partide vor candida pe listele FD, condusă de Ludovic Orban.

Eugen Tomac a mai declarat că Nicolae Ciucă va „zbura“ de la șefia PNL imediat după alegeri și că AUR și Diana Șoșoacă sunt creații ale actualei puteri PSDNL.

Tomac: USR a avut o abordare neserioasă

Eugen Tomac a declarat, în cadrul unui interviu pentru , că USR a avut o abordare neserioasă în timpul negocierilor pentru formarea unei alianțe.

„USR-ul ne-a invitat in ultimele luni la o serie de discutii si negocieri politice, cel putin in ceea ce priveste PMP, noi am facut toate, dar absolut toate compromisurile necesare pentru a reusi sa avem un candidat comun cu sanse reale de a intra in turul doi (al alegerilor prezidentiale – n. red.). In conditiile in care, repet, lupti cu un partid-stat cum este PSD-PNL, pentru ca ei mimeaza democratia si competitia. (…)

Si USR-ul ne-a anuntat ca nu mai doreste o formula de coagulare a fortelor de dreapta in ultima zi in care se mai puteau depune aliante electorale! Si evident ca acest lucru ne-a surprins, pe mine, personal, m-a nemultumit, pentru ca este o abordare neserioasa, dar in politica orice este posibil”, a afirmat liderul PMP.

La remara jurnalistului că acum se bat pe același electorat cu USR, Tomac a spus: „Nu cred ca ne batem cu USR-ul. Noi incercam sa-i convingem pe romanii care l-au votat pe Klaus Iohannis si sunt dezamagiti sa vina sa-l sustina acum pe omul care este cel mai pregatit pentru a fi presedintele Romaniei. Este om care are experienta politica. Ma refer la domnul presedinte Ludovic Orban. Este un om care are experienta in comparatie cu toti candidatii care se prezinta de dreapta”.

Tomac: Geoană nu e independent

Liderul PMP l-a adus apoi în discuție pe Mircea Geoană, despre care a spus că nu e un candidat independent așa cum pretinde: „Mai nou, observ ca si Mircea Geoana vrea voturile celor de dreapta, dar lucrurile sunt foarte clare, a fost presedintele PSD, nu a fost un simplu membru PSD! Si altii care au avut pozitii importante in PSD incearca sa se adreseze publicului de dreapta”.

Tomac: Orban e cel mai onest și cinstit candidat de dreapta

Liderul PMP a explicat apoi de ce consideră că Ludovic Orban, candidatul PMP-FD la prezidențiale, pentru funcția supremă în stat: „A fost viceprimarul Capitalei, a fost consilier local, deci a trecut prin administratia locala. Are experienta guvernamentala: a fost ministru, a fost premierul acestei tari, are mai multe mandate de parlamentar, deci stie cum functioneaza statul roman. Si eu cred ca, in momentul de fata, este cel mai onest si cinstit candidat de dreapta”.

Tomac: AUR și Șoșoacă, două creații în sprijinul actualei puteri

Despre AUR și SOS România, partidul Dianei Șoșoacă, acesta a afirmat că sunt „niste creatii foarte clare” în sprijinul PSD și al lui Iohannis: „De cand a inflorit extremismul in Romania, PSD-ul a devenit brusc un partid extrem de frecventabil si acest lucru s-a facut tocmai pentru ca Klaus Iohannis a vrut sa-si justifice o serie de decizii politice pe care le-a luat pentru a face acest transfer de putere de la domnia sa catre PSD”.

Tomac: PNL mimează distanțarea de PSD

Eugen Tomac a declarat apoi că PNL-iștii joacă teatru când se ceartă cu PSD-iștii: „Oameni care astazi mimeaza ca sunt certati, acum doua luni au candidat pe aceeasi lista si au spus: „Romani, votati-ne, ca noi suntem impreuna si mergem mai departe!“. De nenumarate ori, liderul PNL, domnul Ciuca, a spus: „Mergem cu PSD si dupa 2024!“. Ca acum, pentru ca se uita spre sondaje si spre cetateni, incearca sa mimeze aceasta distantare, totul este Ceea ce mi se pare foarte grav e ca in numele acestei stabilitati omoara democratia! Fac neimportante si nerelevante alegerile. Or, Romania nu poate face pasi inapoi!”.

Tot pentru Aktual24, Eugen Tomac a declarat că Nicolae Ciucă e cel mai PSD-ist dintre PNL-iști: „Domnul Ciuca este cel mai confortabil lider de partid PNL pe care si l-a dorit PSD-ul, pentru ca este cel mai PSD-ist PNL-ist in fruntea acestui partid de cand s-a creat PNL-ul! Deci, nu a avut nici inspiratia si nici calitatea, nici abilitatea de a face diferenta intre PSD si PNL. Ci a dus o politica prin care a aratat tot ce se poate mai rau intr-un partid pretins de dreapta, care a mostenit din practicile PSD-ului”.