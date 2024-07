Tomac (PMP): În spatele acestei perdele numită ”stabilitate” se află, de fapt, o mafie. PSD și PNL și-au împărțit țara în zone de influență și disprețuiesc democrația și votul (VIDEO)

USR, PMP și FD, partide care formează Alianța Dreapta Unită (ADU), au anunțat că vor avea candidați comuni la alegerile locale. „Am reușit să ajungem aproape peste tot la un compromis”, a susținut europarlamentarul Eugen Tomac, liderul PMP.

Acesta a mai declarat că ADU luptă împotriva PSD-PNL, bloc politic pe care l-a catalogat ca fiind o „mafie” ce atacă zilnic sistemul democratic din România. PSDNL disprețuiește democrația și vrea să-i împiedice pe români să-și exprime liber votul, a mai acuzat președintele PMP.

Tomac, despre negocierile dintre PMP, USR și FD pentru stabilirea de candidați comuni la locale

„Ne aflăm la finalul unor negocieri importante. Mulțumesc liderilor USR, PMP și FD din toată țara că au dat dovadă de maturitate politică și au înțeles cât de mare e miza alegerilor din 9 iunie. Faptul că am reușit să ajungem aproape peste tot la un compromis corect pentru alianța noastră e o dovadă în plus că suntem determinați să ne batem de la egal la egal cu această mafie numită PSD-PNL.

Ca să înțelegeți cât de complexe au fost negocierile, vreau să vă spun că pe 9 iunie vom avea bătălie pentru 40.000 de consilieri locali, 41 de funcții de președinți de Consiliu Județean, 1.338 de consilieri județeni și peste 3.180 de primari.

De aceea, nu a fost simplu acest exercițiu politic prin care am trecut în ultimele săptămâni, dar eu am conștiința împăcată că am luat cele mai bune decizii în interesul Alianței Dreapta Unită”, a declarat președintele PMP.

Tomac: PSD-PNL, o mafie care disprețuiește democrația

Acesta a afirmat apoi că care atacă zilnic democrația.

„PSD și PNL au comportament de mafioți, au împărțit țara în zone de influență și nu le pasă de ce așteaptă cetățenii, de interesul public, de interesul comunității, ei împart judejul X pentru PSD, județul Y pentru PNL și strivesc orice voință democratică.

Acești oameni au trecut dincolo de linia roșie și demonstrează în fiecare zi că disprețuiesc valorile fundamentale care definesc un stat european, disprețuiesc democrația pentru că au mutat fără nicio logică, peste noapte, alegerile locale cu europarlamentare, au mutat prezidențialele în locul localelor, fără nicio logică, nicio transparență, nicio explicație, încălcând voința firească a cetățenilor de a avea un proces electoral transparent și corect.

Ei încearcă prin practici mafiote să șubrezească statul român. La asta asistăm și e foarte important să înțelegem că în spatele se află, de fapt, o mafie, o mafie în adevăratul sens al cuvântului, care disprețuiește libertatea, democrația, votul și face totul pentru a bloca accesul opoziției în alegeri și ați avut când PSD a cerut eliminarea Dreptei Unite de pe buletinele de vot”, a mai afirmat Eugen Tomac.