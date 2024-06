Tomac: PSD și PNL ne cred pe toți naivi. Românii să iasă la vot, să le dea o lecție / Guvernanții și Iohannis sacrifică România pentru interesele lor / Un vot pentru PNL e un vot pentru PSD. Singura alternativă reală e ADU (VIDEO)

Eugen Tomac, președintele PMP și candidat la europarlamentare din partea Alianței Dreapta Unită (ADU), a reproșat PSD și PNL că au comasat alegerile într-un total dispreț față de democrație. Din această cauză, acum nu se vorbește deloc despre rolul României în UE, ci doar despre alegerile pentru primării.

De asemenea, liderul PMP l-a acuzat pe Klaus Iohannis că sacrifică interesele României în goana sa de a obține o funcție la nivel internațional după ce-și termină mandatul de președinte.

Tomac a mai susținut că un vot pentru PNL e, în fapt, un vot pentru PSD, căci aceste partide au liste comune de candidați, și că singura alternativă la PSDNL e Alianța Dreapta Unită.

Acesta i-a îndemnat apoi pe români să meargă la vot și să sancționeze PSD și PNL pentru

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Tomac: PSD și PNL au omorât democrația românească

Întrebat cum a arătat această campanie electorală în viziunea sa, Eugen Tomac a răspuns: „O campanie sugrumată de actuala putere toxică PSD-PNL, care a comasat alegerile locale cu europarlamentarele, omorând democrația românească și un moment prielnic pentru a dezbate rolul României în UE. Nici până la această oră niciun politruc din PSD și PNL n-a explicat de ce și-au bătut joc de această țară și au comasat în mod total netransparent alegerile locale cu europalamentarele. În toate țările din Europa, în aceste zile se dezbate viitorul UE. Doar în România dezbatem chestiunile locale, că oamenii sunt interesați de cine le va fi primar, președinte de CJ… Deci PSD și PNL ne cred pe toți naivi, și-au aranjat aceste alegeri

Tomac: Românii să iasă la vot și să sancționeze guvernarea PSD-PNL

„De aceea, cred că oamenii trebuie să iasă la vot și să le administreze o lecție. Noi am creat alternativa la această putere toxică, Alianța Dreapta Unită, formată din PMP, USR și Forța Dreptei. E singura alianță de dreapta din această campanie, singura alternativă la puterea socialistă pentru că în această campanie nu am văzut niciun eveniment organizat de alianța socialistă PSD-PNL legat de europarlamentare. Noi peste tot am mers în formulă completă și am prezentat oferta noastră românilor. Rețineți că niciunde în UE nu candidează două partide care sunt din grupuri politice diferite, alături de socialiști, numai în România PNL s-a urcat în remorca PSD. De altfel, așa cum fac în prezent. De aceea, eu cred că lumea trebuie să se trezească și să știe că un vot dat PNL e un vot dat direct în coșul lui Ciolacu”, a continuat Eugen Tomac.

Tomac: PSDNL și Iohannis sacrifică interesele României pentru propriile interese

Întrebat care e promisiunea sa pentru români, el fiind candidat la europarlamentare, Eugen Tomac a răspuns: „Că ne vom face datoria. Ceea ce n-au reușit PSD și PNL am reușit noi, să ținem pe agenda europeană eșecul Schengen. Am intrat în Schengen pentru că am făcut presiune constantă, că am deschis un proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, proces susținut de Comisia Europeană, mai puțin de Guvernul de la București, care se preface că nu înțelege că suntem umiliți în continuare. Pierdem anual 10 miliarde de euro! Pentru Iohannis și Guvernul său e prea puțin. De aceea, trebuie să continuăm proiectele începute în PE, să ne apărăm cu demnitate interesele, nu să stăm pitiți că vânăm funcții la Bruxelles, cum vânează PSD și Iohannis acum și sacrifică România pentru interesele lor. Ieșiți, oameni buni, la vot!”.