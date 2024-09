Toni Greblă, despre adresa PNL privind candidatura lui Iohannis: BEC se va pronunța joi asupra lămuririlor solicitate / AEP rămâne neutră și nu va intra într-o dispută politică (VIDEO)

Președintele Autorității Electorale Permanente, Toni Greblă, a vorbit despre adresa formulată de PNL către Biroul Electoral Central în ceea ce privește eventuala candidatură a lui Klaus Iohannis la alegerile parlamentare, marți, la Știrile B1 TV prezentate de Alex Vlădescu, și a precizat că BEC „se va pronunța joi asupra lămuririlor solicitate” de liberali.

Toni Greblă, pe B1 TV, despre adresa PNL privind candidatura lui Iohannis

„Astăzi a fost solicitat Biroului Electoral Central un punct de vedere cu privire la interpretarea unei anumite prevederi legale din legea alegerilor pentru Parlamentul României. Datorită faptului că reprezentantul partidului care a solicitat aceste lămuriri nu a fost prezent, a sugerat și s-a aprobat un termen până la ședința de joi a Biroului Electoral Central, când va fi examinată această solicitare și se va da un răspuns pe baza prevederilor constituționale și a legii care reglementează organizarea alegerilor parlamentare”, a declarat Toni Greblă.

„Alte comentarii nu aș vrea să fac, nici cu privire la disputa politică, nici la procesul legislativ care se desfășoară în Parlament în prezent, pentru că Autoritatea Electorală Permanentă, în ceea ce mă privește, rămâne neutră față de competitorii politici și nu va intra într-o dispută politică în niciun fel, iar Biroul Electoral Central se va pronunța joi asupra lămuririlor solicitate de Partidul Național Liberal”, a adăugat șeful AEP.

Toni Greblă: Nu am primit vreo solicitare adresată AEP

„Eu astăzi, de la ora 12, sunt la sediul Biroului Electoral Central și acum 10 minute am terminat ședința din data de astăzi. Până am plecat de la sediul Autorității Electorale, nu am primit vreo solicitare adresată Autorității Electorale Permanente, dar voi vedea mâine și, în funcție de ce va fi acolo, voi comunica un răspuns”, a mai spus președintele AEP, Toni Greblă.