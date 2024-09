Traian Băsescu se răzgândește: „Nu-l votez pe Ciucă. Va aduce PNL-ul în brațele PSD-ului după alegeri“

După ce vineri seara, Traian Băsescu afirma despre actualul lider PNL că ‘este cel mai bun’, lăsând să se înțeleagă că l-ar susține pe N la alegeri, și nu pe Elena Lasconi – despre care afirmase anterior că este ‘favorita’ sa in acest an – fostul președinte afirmă că nu îl va mai vota.

Traian Băsescu spune că Nicolae Ciucă are niște calități de necontestat, dar nu îl va vota.

„Nu (n.r. nu îl susțin pe Ciucă). Eu susțin alianța care se formează acum: liderii politici de la Forța Dreptei și PMP s-au angajat să formeze o alianță pentru aceste alegeri, cu scopul de a salva cât de cât dreapta, mai ales că doamna Lasconi a renunțat în cele din urmă la un parteneriat cu PMP și Forța Dreptei. Asta este situația“, a spus Traian Băsescu, citat de .

„Nu am afirmat niciodată că îl voi susține pe Ciucă. Dimpotrivă, după ce am subliniat calitățile sale – pentru că nimeni nu poate spune că Ciucă este un om inventat la 40 de ani – am fost clar în declarațiile mele.

El are școală, experiență de viață, și are pregătirea necesară pentru a fi președinte, însă am specificat foarte clar că nu îl voi vota. Trebuie să țineți cont că, deși i-am recunoscut calitățile pe care nimeni nu le poate contesta și nu am de ce să îl denigrez fără motiv, am spus: nu îl voi vota pe Ciucă.

În plus, așa cum este supărat acum, vă asigur că va urma aceeași linie și va aduce PNL-ul în brațele PSD-ului după aceste alegeri“, a conchis Traian Băsescu.