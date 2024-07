Tudor Polak (PNL): „Va trebui să privim cu mare responsabilitate modul în care deficitul evoluează” (VIDEO)

Deputatul PNL Tudor Polak a declarat în emisiunea Bună, România, cu Răzvan Zamfir și Radu Buzăianu că deficitul bugetar din România este o problemă care trebuie privită cu responsabilitate, însă România nu riscă să ajungă în situația din Grecia:

“S-a prezentat un tablou extrem, extrem de îngrijorător. Sunt de acord cu dumneavoastră că va trebui să privim cu mare responsabilitate modul în care deficitul evoluează, cum evoluează inflația dar nu putem să facem o comparație pentru că am auzit la un coleg de dezbateri mai devreme cu Grecia.

Grecia avea o dtorie de 100% din PIB încă din anii 1990. În momentul de față, România nu are această datorie. În 2010 când a intrat în colaps, Grecia avea o datorie de 200% din PIB. Discutăm lucruri total, total diferite.

Am resimțit inflația în Grecia mai puternică decât în România. Am fost anul trecut și am fost și anul acesta”.