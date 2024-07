Vasile Dîncu: „Cred că vom vedea un candidat comun PSD-PNL la alegerile prezidențiale” (VIDEO)

Vasile Dîncu, președintele Consiliului Național PSD, a declarat joi într-o intervenție pentru B1 TV că el crede că va exista un candidat comun PSD-PNL la alegerile prezidențiale: Vasile Dîncu, despre alegerile prezidențiale

„Eu cred că vom vedea un candidat comun pentru că proiectul nostru politic, proiectul pe care Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă l-au gestionat foarte bine în această perioadă, în care a reușit să facă o medie între noi, să ne liniștească atunci când ne încălzeam prea mult cele două tabere din cele două partide, eu cred că vom ajunge la un candidat comun, este o șansă pentru România, este o șansă de a câștiga alegerile un candidat din partea PSD și PNL pentru că singuri oricare dintre noi probabil că vom avea o dificultate”.

În ceea ce privește partidul care va da candidatul comun al coaliției la prezidențiale, Vasile Dîncu a precizat că este un subiect ce se va discuta după alegerile europarlamentare:

„Este următoarea încercare a noastră. Noi am stabilit că nu discutăm cine va fi până nu terminăm cu alegerile astea. Problema este următoarea: cine va fi cel mai performant. Avem un candidat din partea unui partid care are peste 30% și un candidat din partea unui partid care are în jur de 20%. Diferența probabil că se va simți și la evaluarea candidaților, dar vom măsura atunci. Cred că asta este cea mai bună măsură. Cu siguranță, fiecare își dorește să aibă președintele României. Cei de dreapta au de 20 de ani președintele României, noi de stânga avem o frustrare că am câștigat de fiecare dată alegerile și ni s-a luat președintele, așa încât fiecare își dorește.

De fiecare dată s-au făcut greșeli de strategie. Una dintre greșelile de strategie care s-au făcut atunci a fost să mergem singuri împotriva tuturor. Nu am făcut alianțe, o dată când am făcut alianțe am fost trădați în alianța respectivă. A fost soluția imorală în care am pierdut și guvernarea, și președinția. De data asta suntem mai înțelepți, am învățat din greșeli și cred că nu se mai pune problema să pierdem. Am construit un proiect politic care funcționează și acum în care am salvat și dreapta, dar și România”.