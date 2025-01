Victor Ponta, atac la adresa lui Crin Antonescu: Are cam tot ceea ce românii au respins la vot, anul trecut. În afară de parlamentar și de șomer, nu a fost niciodată nimic altceva (VIDEO)

Fostul premier al României, Victor Ponta, a avut o intrevenție în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, unde a spus că varianta Crin Antonescu pentru prezidențiale nu este bună și că are “tot ceea ce românii au respins la vot, anul trecut”.

Ponta a spus că așteaptă să apară un candidat care să fie o alternativă „la sigur” la cel care acum e considerat favorit, și anume, Călin Georgescu.

“Eu în continuare cred și sper ca în zilele următoare să apară niște candidați care să aibă viitor, nu care să vină din trecutul mai mult sau mai puțin îndepărtat și care să ofere, dacă vor să ofere, o alternativă la, sigur, cel care astăzi e categoric favorit, și anume, domnul Călin Georgescu. Altfel, așa, cu figuranți, cu marionete… L-am avut pe domnul Iohannis 10 ani și ne-a fost foarte rău pe rol de marionetă și nu cred că îl putem înlocui cu altă marionetă”.

„Crin Antonescu are, practic, cam tot ceea ce românii au respins la vot, anul trecut”

Întrebat dacă face referire la Crin Antonescu atunci când a vorbit despre candidații veniți din trecut, Ponta a răspuns:

“Da, ca să fie foarte clar, cred că domnul Antonescu, acum 15 ani, poate era bun de președinte, dar pentru un președinte care să ne reprezinte până în 2030, are, practic, cam tot ceea ce românii au respins la vot, anul trecut, toate caracteristicile sistemului și ale unui om care, în afară de parlamentar și de șomer, nu a fost niciodată nimic altceva”.

Laura Chiriac: “Și despre dumneavoastră s-ar putea spune că sunteți venit din aceeași epocă precum domnul Antonescu”.

Victor Ponta: “E, nu chiar. Dacă vă uitați în buletin, cel puțin, și dacă vă uitați la faptul că eu am muncit și în privat, atunci când n-am mai fost în Parlament, am plătit taxe, am angajat oameni, am muncit, sunt măsuri concrete pe care le-am luat ca prim-ministru pentru mediul de afaceri, pentru oameni. Dar da, sigur, mai e un dezavantaj, dar e și un avantaj în ce mă privește, nu doar dumneavoastră care sunteți jurnalist, orice om din România știe exact tot ce am făcut de când am devenit procuror, în politică, în viața private, în afaceri. La mine nu e niciun colț care să nu fi fost prezentat de atâtea ori în public, încât să fie dezbătut și cunoscut”.