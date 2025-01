Victor Ponta: „Chiar cunosc electoratul PSD. N-o să voteze cu Crin Antonescu. E posibil ca mulți dintre ei să meargă către Călin Georgescu, alții să stea acasă” (VIDEO)

, fost premier al României și actual deputat de Dâmbovița, a avut o intrevenție în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, unde a spus că el cunoaște electoratul PSD și că acesta nu va vota cu .

Ponta a sugerat că mulți dintre votanții PSD ar putea să se îndrepte către Călin Georgescu, iar alții ar putea să stea acasă. Ponta a subliniat că votanții liberali, în special cei din sectorul privat, ar putea să se întrebe cum să voteze pentru cineva care a fost doar parlamentar și care acum este șomer, având în vedere că România se află într-o criză economică, socială și politică.

El consideră că România are nevoie de opțiuni și a caracterizat candidatura lui Antonescu ca fiind fără șanse și o sfidare la adresa electoratului.

“Atunci când s-a făcut alianța în decembrie, eu am susținut ca PSD să aibă să aibă funcția de prim-ministru. Am votat în Parlament Guvernul Ciolacu, însă, mai departe, vă spun un lucru: Chiar cunosc electoratul PSD, nu o să voteze cu Crin Antonescu. E posibil ca mulți dintre ei să meargă către Călin Georgescu, alții să stea acasă. E posibil și dintre votanții liberali, în special cei care trăiesc dintr-o activitate liberală, dintr-o activitate în zona privată, nu la stat, să întrebe, domnule, cum să votăm pe cineva care în viața lui a fost numai parlamentar, după care șomer și acum mai are pensie de parlamentar?

De asta, în sensul ăsta spun că eu cred că România, tocmai pentru că suntem într-o criză economică, socială și politică, ar avea nevoie de niște opțiuni. Nu cred, e o părere a mea și pot să fiu și împușcat pentru asta, dar mi-o susțin. Cred că este o candidatură absolut fără nicio șansă și e și un fel de sfidare la adresa electoratului, nu doar cel PSD-ist, a electoratului în ansamblu, care, sigur, are niște rațiuni. Domnule PSD a luat funcția de prim-ministru, asta e, susține candidatul PNL, dar domnul Bolojan, de exemplu, președintele PNL, care e un om gospodar, muncitor, cum vii cu un șomer să mi-l propui președinte? Sună ca naiba, categoric”.