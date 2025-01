Victor Ponta: “Mi se pare nepotrivit ca cineva să nu poată să candideze” / „Din păcate, candidatura lui Crin Antonescu este practic un abandon a milioane de votanți”

Victor Ponta a precizat miercuri seara, într-o intervenție pentru emisiunea News Pass, cu Laura Chiriac, că la alegerile prezidențiale din mai Călin Georgescu trebuie lăsat să candideze:

“Mi se pare nepotrivit ca cineva să nu poată să candideze. Că îl cheamă Georgescu sau că îl cheamă Popescu sau oricum dacă, cu excepțiile care dacă nu mă înșel le-a conținut și raportul Comisiei de la Veneția, și anume ai o condamnare sau ai niște probe într-o procedură clară în care arăți că x sau y e periculos pentru societatea românească. Altfel nu poți să elimini un candidat pentru că nu îți place. Mie nu îmi plac mulți candidați dar eu cred că democratic și normal este să candideze toți cei care au dreptul legal să candideze”.

Întrebat dacă și-a propus să atragă electoratul lui Călin Georgescu, în cazul în care acesta nu va putea candida, Victor Ponta a răspuns:

“Eu am luat 5.400.000 de voturi în urmă cu 10 ani atunci când sincer cred că m-am grăbit, cred că nu eram făcut pentru această funcție. Tot atunci mai mult de 5.400.000 l-au votat pe domnul Iohannis și conform datelor științefice cam toțic ei care l-au votat sunt astăzi foarte dezamăgiți, spun aoleu, ce greșeală am făcut, ne-am lăsat duși de un om al sistemului care a rămas și a aprofundat sistemul ăsta greșit. Acolo dacă voi candida spre acei oameni vreau să mă îndrept. Eu nu candidez contra nimănui dacă voi candida, ci candidez pentru ceva. De câte ori s-a votat negativ, oamenii care au votat negativ au fost cei mai dezamăgiți”.

Victor Ponta a negat totodată că ar exista o relație conflictuală cu premierul Ciolacu:

“În acest moment, sunt deputat de Dâmbovița după cum știți și în această calitate, în măsura în care premierul îmi solicită opinii pe zona economică sigur că le ofer, dacă nu, nu!

Nu am fost certat cu domnul Ciolacu niciodată, dar de exemplu, în 2017 am fost exclus din PSD pentru că am susținut că PSD nu trebuie să își dea jos propriul Guvern, atunci era Guvernul Grindeanu, și am avut dreptate. Acum când spun că o categorie foarte importantă de votanți PSD și nu doar PSD, din clasa de mijloc nu poate fi abandonată, pentru că din păcate candidatura lui Crin Antonescu este practic un abandon a milioane de votanți, o să se dovedească din nou că am dreptate”.