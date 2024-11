Victor Ponta, reacţie dură la adresa lui Ciucă: „Sa vorbeşti de aroganţă (sau “agroganţă”) când eşti aghiotantul şi servitorul lui Klaus Iohannis”

Fostul premier Victor Ponta l-a criticat dur pe președintele PNL, Nicolae Ciucă, din cauza unei greșeli de exprimare a candidatului liberal la prezidențiale.

După ce Nicolae Ciucă a scris pe Facebook că „oricât s-ar preface domnul Ciolacu, agroganța tipică PSD-ului iese la suprafață”, Ponta a scris că liderul PNL nu este deranjat de „agroganța” PSD-ului atunci când se duce la biroul de Președinte al Senatului în care stă cu voturile social-democraților.

“Sa vorbesti de aroganta ( sau “agroganta”) cand esti aghiotantul si servitorul lui Klaus Iohannis- chiar suna ca naiba! Nu stiu daca e Ciolacu “agrogant” sau nu – dar e clar ca Nicu Ciuca e analfabet rau!

Si, in plus, e lipsit de minima onoare ; cand il lauda pe Marcel Ciolacu si PSD si le multumea ca voteaza Guvernul PNL – PSD nu vedea “agroganta”; si cand se duce maine cu masina de la Senat la biroul de Presedinte al Senatului in care sta cu voturile PSD – tot nu e deranjat de “agroganta”; si cand cere PSD sa ii voteze o lege prin care si el si consoarta isi dubleaza pensia militara tot nu e “agroganta”!

Pai, Nicule – un pic de bun simt ar prinde bine ; cica nu esti destept dar esti serios, vrei sa strici de tot si seriozitatea?”, a scris Victor Ponta.