Virgil Guran (PNL): „Problema deficitului se poate rezolva prin reducerea cheltuielilor”

Senatorul PNL Virgil Guran a declarat într-o intervenție pentru B1 TV că problema deficitului poate fi soluționată prin reducerea cheltuielilor bugetare. Acesta a criticat, totodată, gradul de colectare fiscală:

“Problema deficitului se poate rezolva prin reducerea cheltuielilor, asta este foarte clar și au început anumite măsuri, dar deocamdată destul de timide și va trebui să se intre clar în reducerea cheltuielilor bugetare.

Salariul mediu din sistemul bugetar este mai mare decât salariul mediu din sistemul particular. În orice economie normală și unde lucrurile funcționează lucrurile sunt invers. Eu nu am spus că ar trebui să reducem salariile. Bine, alea cu zeci de mii de euro acolo trebuie lucrat, dar nu am spus că trebuie să reducem salariile bugetarilor, sub nicio formă. Trebuie să reducem anumite instituții, fără să dăm oamenii afară, doar așa prin ieșire la pensie. Sunt instituții care nu sunt eficiente în România și cred că nici nu ajută cu nimic România.

Există o creștere economică, această creștere ne va ajuta. Din păcate doar teoretic s-a făcut lucrul acesta, dar colectarea în anumite zone este la pământ, mai ales în zona în care există evaziune și organismele nu iau măsuri. Trebuie făcută ordine cu aceste organisme care se fac că nu văd unde există marea evaziune în România”.