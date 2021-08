2 sportivi nevăzători pleacă să cucerească cel mai înalt punct din Europa. După expedițiile pe Kilimanjaro și Mont Blanc, Răzvan Nedea și Alex Benchea urcă pe Vârful Elbrus

Răzvan Nedu și Alex Benchea, cei doi sportivi din Lotul Național de Paraclimbing care văd împreună 1%, pleacă într-o nouă expediție pentru România. După ce au urcat pe Kilimanjaro și Mont Blanc, se duc spre cel mai înalt punct din Rusia și din Europa, Vârful Elbrus din Masivul Caucaz.

Răzvan Nedea și Alex Benchea, doi sportivi nevăzători, pleacă să cucerească Vârful Elbrus

Potrivit Asociației Climb Again, expediția se va desfășura între 2 și 12 august, iar cei doi sportivi vor urca inițial la o altitudine de 3.100 metri, la Terskol, apoi la 4.100 metri, la Priut, până ajung la 5.642 metri, pe vârf, în 8 august. Răzvan și Alex sunt însoțiți de antrenorul Claudiu Miu, alpinistul Teofil Vlad, coordonatorul Iulian Lupoaia și de fotograful Cătălin Grigoriu.

În vârstă de 24 de ani, Răzvan Nedu practică escalada de aproape cinci ani și este căpitanul Lotului Național de Paraclimbing și instructor de escaladă la Climb Again. Își petrece 10 ore pe zi la sala de escaladă unde antrenează copii și tineri, atât tipici, cât și cu dizabilități.

„Mă antrenez de 5 ori pe săptămână câte trei ore. Este o parte foarte importantă a vieții mele. Antrenamentul este dificil deoarece obiectivul său este să mă ajute să evoluez, iar pentru a se întâmpla asta sunt nevoit să ies din zona mea de confort. Este normal să îmi fie greu, dar mie chiar îmi place pentru că mă provoacă constant să evoluez. Escalada a devenit pentru mine un mod de viață. Îmi oferă posibilitatea de a cunoaște mulți oameni și de a face schimb de experiențe. Nu îmi pot imagina viața fără cățărat”, spune Răzvan Nedu, care în ultimele două luni a adus României două medalii de argint obținute la două cupe mondiale de paraclimbing.

Alexandru Benchea are 22 ani și se declară un tânăr optimist, ambițios și hotărât. Student la Facultatea de Geografie din Cluj-Napoca, el s-a născut fără vedere și i se spune „băiatul cu ochii albi”.

„Prima dată când m-am cățărat a fost în liceu, însă doar de doi ani practic acest sport în mod regulat. Fiind o fire optimistă mereu am privit așa-zisele dificultăți drept provocări, căci așa am simțit că o să reușesc să cresc. Un lucru care mă motivează tare mult este faptul că am alături o echipă extraordinară, care mă impulsionează să îmi depășesc limitele. Abia aștept să ajung și pe Elbrus, pentru că la bază mă consider un explorator și un mare iubitor al muntelui”, a declarat Alexandru Benchea.

Claudiu Miu, antrenor și fondatorul Asociației Climb Again, spune că pentru cei doi „imposibilul devine zilnic posibil”. :

„Faptul că sunt nevăzători, nu îi oprește. Antrenamente, dureri, reușite și eșecuri, victorii și momente de neputință. Dar, mai presus de toate, voință. Așa sunt ei și așa sunt toți sportivii antrenați și crescuți la Climb Again în ultimii ani. Ne așteaptă multe provocări și sperăm să vă trimitem peste câteva zile imagini cu steagul României pe Elbrus”, a declarat Claudiu Miu.

Climb Again a dezvoltat la București primul centru de terapie prin escaladă din Europa, în urmă cu 3 ani, și coordonează Lotul Național de Paraclimbing al României.

Elbrus este cel mai înalt și mai proeminent vârf din Rusia și Europa, fiind situat în partea de vest a Caucazului. Vulcanul adormit are o înălțime de 5.642 m și este cel mai înalt stratovulcan din Eurasia, precum și al zecelea cel mai proeminent vârf din lume.