A murit fostul fotbalist Vasile Ardeleanu! Ce spunea despre intrarea violentă a lui Marius Lăcătuș, care i-a „schimbat dramatic viața”

Vasile Ardeleanu, fost fotbalist la FCM Bacău, s-a stins din viață la vârsta de 50 de ani, joi dimineață, potrivit .

Un fault făcut de Marius Lăcătuș i-a „schimbat dramatic viața”

În 1999, într-un Steaua vs FCM Bacău, un fault făcut de Marius Lăcătuș i-a provocat lui Vasile Ardeleanu o dublă fractură transversală, de tibie și peroneu, plus ruptură de ligamente.

Ardeleanu s-a retras din fotbal în 2005, când juca la FC Vaslui.

„Acel fault mi-a schimbat dramatic viața”, a mărturisit el, în 2016, într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor.

„Nici nu trebuia să intru în acea partidă. S-a îmbolnăvit însă Gireadă şi m-a băgat pe mine. Era un teren moale, aveam crampoane prinse cu şaibe. Când am pus piciorul la acea minge, mi s-a înfipt gheata în gazon, Lăcătuş a venit mai mult ca să mă sperie, dar m-a prins cum e mai rău. A trosnit osul de s-a auzit până în tribună. Am dat să mă scol ca să-l plesnesc pe Lăcătuş, dar piciorul drept mi se bălăngănea după cum bătea vântul”, declara Vasile Ardeleanu.

„Probabil că aș fi reuşit să prind un contract mai generos la un alt club”

Vasile Ardeleanu credea că traseul său profesional ar fi fost altul dacă nu se accidenta în acel meci.

„N-am simţit dureri insuportabile nici pe stadion, nici la spital. Îmi fugea gândul tot la meci şi, când am ajuns la Urgenţă, trăgeam cu ochiul de pe targă la un televizor şi am prins golul de 1-0 al lui Petcu (…) Ştiu că erau nişte discuţii pentru un transfer de la Bacău. Probabil că aș fi reuşit să prind un contract mai generos la un alt club. Traversam un sezon bun, dar faultul lui Lăcătuş mi-a schimbat dramatic viaţa, în special din punct de vedere financiar. După incident, am mai încasat prime întregi vreo şase luni, apoi s-au mai rărit. Am reuşit să revin după un an”, mai spunea Vasile Ardeleanu.