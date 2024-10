Alina Petre, despre reținerea fostului șef de la CS Rapid, cu care e în proces de divorț: „Mi-am făcut duș, m-am fardat, m-am îmbrăcat” / A fost căsătorită și cu fiul unui fost șef SRI

Alina Petre a vorbit despre cazul lui Bogdan Vasiliu, fost director general la CS Rapid, cu care e în proces de divorț și care , potrivit .

Ce spune despre reținerea fostului șef de la CS Rapid

Alina Petre a vorbit pentru despre situația cu care se confruntă Bogdan Vasiliu și susține că nu a mai comunicat cu el de două luni, „pentru că am decis să întrerup orice fel de comunicare, mai ales că nu am plecat în niște termeni amiabili, unul dintre motive fiind faptul că îmi ascundea foarte multe lucruri și mă simțeam în siguranță”.

„Frânturi din ceea ce se scrie acolo am auzit, dar tangențial. Nu am stat niciodată la masă cu el să-mi spună așa ceva sau să știu ce se întâmplă dincolo de ce se întâmplă în casa noastră. (…) Am auzit frânturi din discuțiile lui telefonice cu altcineva. El nu vorbea de față cu mine când avea întâlniri nici măcar cu prietenii lui, sau cu apropiații, sau asociații, nu știu cine-s oamenii ăia că nu i-am cunoscut destul de bine. Eu stăteam mai mult cu copilul îmi vedeam de treaba mea și de profesia mea. Nu am avut tangențe cu așa ceva, nici nu știu ce să spun”, a declarat Alina Petre.

„Sunt trează de la 5 dimineața, astept DNA-ul la mine acasă. Pot să spun însă că m-am trezit la cinci dimineața, mi-am făcut duș, m-am fardat, m-am îmbrăcat și am stat să aștept că poate mă vizitează și pe mine cei de la DNA. Zici că sunt într-un film cu proști, pe cuvântul meu. Eu îi aștept, nu am nicio problemă doar că mai am și eu treburi.

Mai am emisiuni, mai am colaborări cu tot felul de școli de limbi străine, adică nu pot să fiu la dispoziția oricui, oricând, deși la dispoziția autorităților trebuie să fim la orice oră. E foarte frustrant, că am înțeles că te iau oamenii ăștia din pat.

Este stresant pentru fetița mea, nu înțelege ce se întâmplă, eu am domiciliul la fetița mea acasă, chiar aș vrea să mai fac o scrisoare către DNA prin intermediul avocatului meu să le explice că nu stau acolo și nu vreau să-mi traumatizeze copilul în cazul în care vor să facă o vizită, adică să aibă grijă pentru că asta se va lăsa cu urmări foarte grave pentru că eu nu vreau să-mi fie copilul afectat de această situație”, a mai spus ea pentru .

Alina Petre a fost căsătorită și cu fiul fostului șef SRI Virgil Măgureanu

Alina Petre s-a căsătorit în aprilie 2023 cu Bogdan Vasiliu, însă nu a fost primul ei mariaj. Anterior fusese căsătorită cu Marian Măgureanu, fiul fostului director SRI din perioada 1990-1997, Virgil Măgureanu, potrivit .

„Cred că mult timp am fost în postura salvatorului, în relațiile mele cu oamenii, în general. Nu mi-aș mai dori nici să fiu văzută ca un colac de salvare și nici să mai încerc eu să rezolv problemele altora. Fiecare dintre noi are responsabilitatea pentru ceea ce și-a creat în viața lui. Știu că avem destule resurse ca să ne rezolvăm problemele singuri și să nu le mai punem pe umerii celorlalți”, spunea Alina Petre într-un interviu pentru .