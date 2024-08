Americanii nu renunță la medalia câștigată de Ana Maria Bărbosu în dauna lui Jordan Chiles: Trec peste decizia TAS și apelează la ultima cale de atac

Statele Unite caută dreptate la un nivel superior după ce Tribunalul de Arbitraj pentru Sport a decis, sâmbătă seara, ca medalia de bronz din finala olimpică de la sol să revină Anei Maria Bărbosu, potrivit .

Jordan Chiles a pierdut medalia și a fost coborât pe locul 5 în clasament după ce contestația României a fost acceptată, întrucât în ​​finala olimpică, apelul echipei americane pentru scorul de start al lui Chiles nu a fost făcut la timp, depășind timpul regulamentar cu doar 4 secunde. .

Dar americanii nu renunță. Aceștia vor continua, în special la Tribunalul Federal Elvețian, să conteste decizia TAS privind medalia de bronz acordată acum româncei de 18 ani, Ana Maria Bărbosu, afiliată Steaua București.

Comitetul Olimpic din SUA s-a plâns de faptul că nu au avut suficient timp pentru a-și construi apărarea la TAS.

Potrivit lui Christine Brennan, reputat jurnalist american, editorialist la USA Today și comentator la ABC News și CNN, situația ar fi și mai absurdă: „Înțeleg că cei de la TAS nu au dat peste oficialii americani potriviți pentru procesul de la Paris. Ar fi trebuit să notifice ambele părți, dar au trimis înștiințare către alți oficiali americani”.

Comitetul Olimpic și Paralimpic al Statelor Unite (USOPC) va contesta decizia liderilor CIO, emitând o declarație în care afirmă că sunt încrezători că „Chiles a câștigat pe bună dreptate” medalia de bronz.

„Au existat erori critice, atât în ​​punctarea inițială de către Federația Internațională de Gimnastică (FIG), cât și în procesul CAS. Eroarea inițială a apărut la punctarea prin FIG, iar a doua eroare a fost în timpul procesului CAS, unde USOPC nu a fost informat sau nu am avut timp suficient pentru a contesta decizia în mod eficient. În consecință, nu am fost reprezentați în mod corespunzător și nu am avut ocazia să ne susținem pe deplin cazul”.