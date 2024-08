Antrenorul legendarului Michael Phelps are un alt favorit în finala în care David Popovici s-a calificat cu cel mai bun timp: „De-abia aștept să văd cursa”

David Popovici cu cel mai bun timp, dar antrenorul care l-a format pe legendarul Michael Phelps are un alt favorit în cursa de luni seară.

Fostul antrenor al lui Michael Phelps, despre finala de la 200 m liber

Bob Bowman, al cărui elev din prezent, Leon Marchand, a câștigat deja un titlu olimpic la 400 m mixt, a vorbit pentru despre finala de la 200 m liber, în care este angrenat și David Popovici.

„Este o cursă strânsă la vârf, evident David Popovici este un înotător incredibil, să-l văd acolo nu mă surprinde, are o tehnică destul de bună acum și pare că este într-un cadru mintal foarte bun. E palpitant, avem și noi un american, pe Luke Hobson. Vom vedea ce se va întâmpla. Îmi place să-l urmăresc pe Luke, care înoată la Universitatea din Texas, deci el e favoritul meu. Sunt mulți înotători buni în acea finală, de-abia aștept să văd cursa, a declarat Bob Bowman.

Ce a spus despre antrenorul lui David Popovici

Întrebat dacă s-a gândit vreodată la posibilitatea de a-l antrena pe fenomenalul înotător român, având în vedere că îi are în pregătire pe câțiva dintre cei mai buni înotători europeni, americanul Bob Bowman a răspuns: „Nu, are un antrenor minunat, nu are nevoie de un alt antrenor. Adrian face o treabă minunată cu el”.