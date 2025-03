David Popovici și Simona Radiș, campioni olimpici la Jocurile de la Paris, au fost desemnați sportivii anului în România

Înotătorul şi canotoarea , campioni olimpici la de la Paris, au fost desemnaţi, marți seara, sportivii anului la masculin, respectiv feminin, la Gala Sportului Românesc 2024, conform

Ce s-a întâmplat

Evenimentul a fost organizat de Agenţia Naţională pentru Sport. David Popovici și Simona Radiș au fost premiați pentru contribuţia la promovarea sportului românesc.

„Mulţumesc mult. A trecut ceva vreme de la ultimul concurs, de când nu am mai vorbit. Mulţumesc pentru premiu. Profit de ocazie, pentru că sunt în sală cei mai influenţi oameni ai sportului românescu, şi aş vrea să vă sfătuiesc să urmăriţi ultimul documentar al celor de la România, te iubesc. Se vorbeşte mult despre starea sportului în România şi a nataţiei. Ar fi interesant pentru toată lumea să se uite. Felicitări absolut tuturor sportivilor, indiferent că aţi câştigat sau nu. E tare să câştigi, dar de fiecare dată când am pierdut am învăţat multe. E ca în viaţă, nu poţi câştiga mereu, nici eu nu voi câştiga mereu – surpriză – , dar vreau să fiu un exemplu şi tot mai mulţi tineri să vină spre sport şi înot”, a declarat David Popovici, conform ProTV.ro.

„A fost o surpriză pentru mine să aflu că voi urca pe această scenă și voi primi acest trofeu. Sunt recunoscătoare. Am fost pe un drum corect și am făcut lucruri bune. Asta mă face să continui pe acest drum. Le mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături. Fără echipa mea, nu aș fi reușit. Întreaga familie a canotajului românesc va crește. Va reveni cu și mai multe medalii”, a declarat Simona Radiș, conform

Antrenorul anului a fost desemnat Adrian Rădulescu, cel care îl pregăteşte pe David Popovici, iar titlul de antrenoarea anului i-a revenit Cameliei Voinea, antrenoarea şi mama gimnastei Sabrina Maneca Voinea.