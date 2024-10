Anunțul FRF după ieșirea reprobabilă a lui Daniel Pancu de la victoria României U21: „Nu doar rezultatele de pe teren contează”

Federația Română de Fotbal s-a arătat preocupată de incindetul în care a fost implicat selecționerul României U21, Daniel Pancu, care a fost eliminat în timpul meciului cu Elveția U21 după .

Anunțul FRF

FRF a precizat că așteaptă raportul observatoruui de joc și al arbitrului.

„Federația Română de Fotbal își exprimă preocuparea în legătură cu incidentul în care a fost implicat Daniel Pancu în cadrul meciului România U21 – Elveția U21 și așteaptă cu maxim interes raportul observatorului de joc și al arbitrului. Aceste documente vor clarifica circumstanțele exacte ale evenimentului.

Performanța sportivă remarcabilă a echipei noastre Under 21 reprezintă un motiv de mândrie pentru întreaga comunitate fotbalistică din România. Totuși, pentru Federația Română de Fotbal, nu doar rezultatele de pe teren contează, ci și conduita celor implicați în fotbal, fie că vorbim despre jucători, antrenori sau oficiali.

În continuare, este important să vedem ce abateri a comis Daniel Pancu, conform documentelor oficiale care vor fi puse la dispoziție de UEFA”, a declarat FRF, potrivit .

Ce a declarat Daniel Pancu după victoria României U21

La capătul victoriei cu Elveția, scor 3-1, rezultat care a calificat România la Europeanul de anul viitor, selecționerul Daniel Pancu a vorbit și despre în timpul jocului.

„În primul moment, credeţi-mă, am crezut că a murit Louis… Doamne-fereşte! Eu din unghiul în care eram am văzut că a primit o talpă cu crampoane direct în gât. Şi am crezut că s-a dus… apoi am văzut că mişcă şi că arbitrul scoate cartonaşul galben. În secunda aia m-am gândit la jucător, dar şi la un episod de la meciul tur din Elveţia, când am primit golul de 2-2 după un ofsaid de 3 metri şi fault.

Pentru că noi eram calificaţi de mult (n.r. – cu acea victorie). Dacă scrie România pe noi asta nu înseamnă că nu trebuie să fim respectaţi la nivelul adversarilor noştri. Eu îmi cer scuze, gestul meu a fost incalificabil. E prima eliminare din viaţa mea… mi-am pierdut cumpătul pentru că mă uitam la jucător şi nu credeam că mai poate să continue. Nu ştiu cum s-a văzut la televizor, dar de acolo s-a văzut foarte urât”, a declarat Daniel Pancu, citat de .