Boxerul Tyson Fury l-a învins pe Dillian Whyte prin TKO, iar la finalul luptei și-a anunțat retragerea din cariera sa de profesionist

Fostul campion mondial la box Tyson Fury în vârstă de 33 de ani ce s-a desfășurat pe un Wembley arhiplin. La final, Fury a transmis că a fost ultima luptă din cariera sa de profesionist.

„The Gypsy King” și-a păstrat centura la categoria grea, versiunea WBC.

Tyson Fury a anunțat că . Acesta a declarat că mai acceptă doar partide demonstrative. 94.000 de oameni au văzut din tribune cum Tyson l-a învins pe Whyte, la cea de-a 33-a luptă a carierei pentru „Gypsy King”.

Un upercut reușit în repriza a șasea a făcut ca arbitrul să oprească lupta, în timp ce Dillian Whyte s-a ridicat, dar .

Tyson Fury își încheie cariera fabuloasă cu 32 de victorii și o remiză. 23 de succese au fost obținute prin KO.

„Dillian Whyte este un războinic și cred că va fi un campion mondial, dar în această seară a întâlnit un războinic. Are inimă de leu, dar s-a încurcat cu cel mai bun «greu» de pe planetă”, a declarat Tyson Fury.

