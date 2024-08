Când pleacă antrenorul Xavi Hernandez de la Barcelona

Xavi Hernandez și-a anunțat plecarea de la FC Barcelona. Antrenorul echipei a făcut anunțul surprinzător cu privire la plecarea sa la finalul sezonului. După meciul dramatic pierdut contra lui Villarreal, scor 3-5, Xavi a dezvăluit că nu va continua în funcția de antrenor pentru Barcelona în sezonul următor.

🚨🚨 BREAKING: Xavi Hernández has decided to LEAVE Barcelona at the end of the season.

Chiar dacă mai avea contract valabil până în vara anului 2025, Xavi a luat hotărârea de a părăsi banca tehnică a Barcelonei „pentru binele clubului”. El a explicat că decizia sa nu este legată de situația economică a clubului și că consideră că aceasta este cea mai bună opțiune pentru viitorul echipei.

🔵🔴 Xavi on his contract extended just few months ago: „It’s not about the contract. It will never be a problem, I decide with my heard”.

„Nobody can deny that I’m a man of the club. I decided to put the club in front of my own interests. I have given everything for the club”.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)