Cât va primi PSG pentru transferul starului Kylian Mbappe / Aceasta ar fi cea mai mare ofertă din istoria fotbalului

Paris Saint-Germain a acceptat oferta de 300 de milioane de euro de la clubul saudit Al-Hilal pentru transferul lui Kylian Mbappe, potrivit Sky Sports și a ziarului Francez L’Équipe, amintite de .

Acesta ar fi cel mai scump transfer din istoria fotbalului.

Chiar dacă PSG a acceptat oferta făcută de clubul din Riad, decizia finală îi aparține lui Mbappe, care va trebui să fie de acord cu oferta făcută și cu condițiile contractului pe care îl va semna.

Mbappe ar urma să primească 700 de milioane de euro pentru un sezon, potrivit presei engleze.

PSG l-ar vrea pe englezul Harry Kane în locul lui Mbappe, potrivit .

