Cătălin Cîrjan pleacă de la Arsenal, dar nu se întoarce în România. Clubul londonez nu îi va prelungi contractul

Arsenal a anunțat că nu îi va prelungi contractul lui Cătălin Cîrjan. Românul se numără printre cei 22 de jucători ale căror angajamente expiră pe 30 iunie și de care clubul englez se va despărți, potrivit .

Cătălin Cîrjan pleacă de la Arsenal

Arsenal a anunțat că 22 de jucători vor rămâne fără contract pe 30 iunie, iar înțelegerile nu vor fi prelungite. Printre ei se numără și românul Cătălin Cîrjan.

„Le mulțumim tuturor jucătorilor care ne părăsesc pentru contribuțiile lor aduse la club. Veți face întotdeauna parte din familia Arsenal și vă dorim sănătate și fericire în viitor!”, au declarat reprezentanții clubului englez.

Cătălin Cîrjan a fost împrumutat la Rapid în sezonul care s-a încheiat recent, dar nu a reușit să se impună în Giulești. A dat o singură pasă de gol în cele 17 meciuri bifate în prima ligă a României.

Nu se va întoarce în România

Sursele GSP spun că jucătorul nu va reveni în România după expirarea contractului cu Arsenal. Impresarul ar urma să îi caute un club în străinătate.

„Nu aș vrea să vorbesc despre ce a fost, mai am contract cu Rapid până la 30 iunie și vom vedea după ce o să se întâmple”, a declarat Cătălin Cîrjan pentru GSP.

El a transmis un mesaj de mulțumire pentru Arsenal.

„Mulțumesc, Arsenal! Am intrat în club copil și am plecat ca un bărbat! Am cele mai frumoase amintiri, dar am trecut prin niște situații foarte grele, cum ar fi accidentările mele…

Am căzut, dar m-am întors mereu mai bine și mai puternic, dar nu am putut face toate acestea fără ajutorul și sprijinul întregului staff și al jucătorilor.

Am fost atât de norocos să pot juca și să învăț de la unii dintre cei mai buni jucători din lume și cei mai buni antrenori. Acum este timpul să merg mai departe și să încep un nou capitol în cariera mea!”, a declarat Cîrjan într-o postare pe Instagram.