Ce a transmis Serena Williams după eliminarea de la Wimbledon 2022

După un an de la ultimul meci al Serenei Williams pe tabloul de simplu al unui turneu – Wimbledon 2021, sportiva s-a întors din nou pe iarba de la All England Club cu speranța că va câștiga cel de-al 24-lea Grand Slam al carierei și a o egala pe tenismena Margaret Court.

Aflată la primul său meci pe terenul din Londra, fosta ocupantă a locului 1 WTA a fost eliminată de Harmony Tan, conform

Serena Williams este decisă să amâne retragerea

Serena Williams a fost eliminată , după cel mai lung meci din turul 1, pe tabloul feminin. După 3 ore și 10 minute de luptă, Serena s-a înclinat în fața sportivei Harmony Tan, scorul fiind de 5-7, 6-1, 6-7(7). Cu toate acestea însă, Serena a anunțat că va continua să joace, în ciuda eliminărilor de la Wimbledon.

„A fost o bătălie lungă, dar cu siguranţă că m-am simţit mai bine decât anul trecut, astfel că e un start bun. Cred că fizic am stat destul de bine, dar în unele puncte cheie mental nu am fost la 100%. Am gestionat bine unele dintre aceste puncte, dar, din moment ce nu am câştigat, e clar că era nevoie de mai mult. Dar am dat tot ce am putut azi şi sunt împăcată cu asta. Cu siguranţă că voi avea mai multă motivaţie să fac mai bine când voi juca acasă (n.r. la US Open)”, a spus Serena Williams, la conferinţa de presă.

Serena Williams va continua să joace