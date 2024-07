Ce mărturisiri emoționante a făcut băiețelul care a intrat pe teren la meciul România-Olanda: „Am vrut să dau mâna cu Niță” (FOTO)

În timpul meciului România-Olanda, de la EURO 2024, , aproape la finalul partidei, și a alergat la portarul Forin Niță, ca să-l îmbrățișeze.

Ce a spus copilul care a a intrat pe teren la meciul România-Olanda

El a făcut o scurtă declarație pentru , în care și-a motivat gestul. Băiețelul a spus că a vrut doar „să dea mâna cu Niţă”.

Din păcate, nu a reușit să ajungă la portarul naţionalei, pentru că a fost blocat de mai mulți stewarzi.

Copilul nu a opus niciun fel de rezistență şi a părăsit terenul ținut de mână de forţele de ordine.

„Am vrut să dau mâna cu Niță și de mult am vrut să-l văd și…să dau mâna cu el. N-am reușit la Ronaldo și am vrut să fac aici. Și am reușit.”, a spus, bucuros, băiețelul.

Echipa națională, eliminată de la EURO 2024

Echipa națională de fotbal a României a părăsit EURO 2024, după ce de Olanda în optimi, scor 3 – 0. Dar fotbaliștii noștri au arătat o muncă, ambiție și determinare, cum n-au mai văzut suporterii de ani întregi.