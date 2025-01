Ce salariu are Ianis Hagi la Rangers. Tricolorul nu intră în primul 11

Presa din Marea Britanie a dezvăluit salariul anual al lui Ianis Hagi (26 de ani) la Rangers.

Cât câștigă Hagi Jr. la Rangers

Potrivit Interesting Football citat de , Ianis Hagi ar câștiga 700.000 de lire sterline pe an la Rangers, adică 833.315 euro.

De precizat că, în toamnă, pentru a reveni la prima echipă, Hagi Jr. la o majorare cu 300.000 de euro a salariului.

Astfel, Ianis Hagi se află în afara primului 11 în topul salariilor la Rangers. El e la egalitate cu „vârful” Hamza Igamane, cu Tom Lawrence și Robin Pröpper, pe locurile 12-15.

Pe primul loc e căpitanul James Tavernier, cu 2,26 milioane de euro pe an, urmat de Danilo, cu 1,78 milioane, și de Rabbi Matondo, cu 1,42 milioane.

Ianis Hagi spune că e fericit la Rangers

Fiul lui Gică Hagi a avut evoluții tot mai bune la Rangers și mai multe cluburi s-ar fi interesat de transferul său. Recent, el a vorbit despre viitorul său în cadrul unei conferințe de presă.

„ . Am realizat că uneori există lucruri pe care nu le poți controla. Am spus-o și în trecut, am ajuns să înțeleg ceea ce trebuie să fac pe teren. Sunt foarte fericit aici, iar acest lucru cred că se poate observa pe teren, spre deosebire de sezonul trecut. Pentru mine, să fiu fericit contează cel mai mult.

În fotbal nu poți controla tot ceea ce se întâmplă, dar un lucru e cert și anume că sunt mulțumit aici la Rangers”, a spus Ianis Hagi, potrivit