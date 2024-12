Ianis Hagi, „fericit” după ce a fost titular la Rangers: „Mă bucur de fiecare secundă”

Ianis Hagi s-a declarat „fericit” după victoria obținută de Rangers la St. Johnstone, duminică, scor 1-0, în care românul în vârstă de 26 de ani a fost integralist.

Ianis Hagi, titular în victoria lui Rangers

Ianis Hagi, care nu mai fusese titular pentru Rangers de 18 luni, a avut o contribuție și la autogolul marcat de Jason Holt în minutul 63, fiind autorul pasei care a dus la gafa mijlocașului de la St. Johnstone.

Glasgow Rangers este pe 3 în Scoția, la 11 puncte de liderul Celtic. Între ele este și Aberdeen, care are șapte puncte peste echipa lui Ianis Hagi, dar și un meci în plus.

Internaționalul român s-a declarat „fericit” după partidă.

Ce a spus Ianis Hagi

Românul lui Rangers a mărturisit că se bucură „de fiecare secundă” petrecută în tricoul echipei sale.

„De când m-am întors, am așteptat acest moment. Sunt fericit că am reușit să contribui la o victorie și, evident, la cele trei puncte. Asta este cel mai important lucru. Am trecut prin momente grele în carieră, mai ales cu accidentarea, și cel mai important lucru pe care l-am învățat este să trăiesc fiecare secundă și să mă bucur de ea.

Așa că asta fac acum, și în acest moment mă bucur de fiecare secundă în care port acest tricou, de antrenamente și de zilele de meci. Sunt fericit că am revenit să joc pentru acest club imens și tot ce îmi doresc este să câștig”, a declarat Ianis Hagi, potrivit ., citat de .