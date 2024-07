Cody Gakpo, marcatorul primului gol din meciul România – Olanda: „Kinetoterapeutul mi-a spus ieri că voi marca primul gol”

, din optimile de finală, cu scorul 3-0. Tricolorii au părăsit astfel Campionatul European de fotbal – EURO 2024, găzduit de Germania.

Olanda s-a calificat în sferturile de finală

Meciul a fost decis de reușite lui Gakpo (20) și Malen (83 și 90+3). Atacantul olandez, Cody Gakpo, a vorbit cu după meci: „Cred că am făcut un joc bun și sunt foarte mulțumit. A fost un pas bun în direcția bună.

Am vorbit mult despre agresivitate, intensitate și apărare ca echipă. A fost un pas bun și sunt foarte fericit că am câștigat.

Kinetoterapeutul mi-a spus ieri că voi marca primul gol și de aceea am sărbătorit cu el].

Despre crearea celui de-al doilea moment de gol al Olandei: „Cred că asta a fost performanța. Sacrifici ceva unul pentru celălalt și asta ajută foarte mult să fii cel mai bun. Am jucat bine în general.”