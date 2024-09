Cornel Dinu este internat în spital: „A țâșnit sângele ca pe front”

Cornel Dinu a ajuns la spital după ce vechile sale probleme de sănătate s-au agravat în ultimul timp.

Cornel Dinu a avut mai multe amețeli severe

El e internat acum la Spitalul Universitar de Urgență Elias din Capitală.

Dinu a avut mai multe amețeli puternice în ultima vreme și chiar a căzut de mai multe ori în casă, informează

Acesta se află acum sub supravegherea neurochirurgului Dumitru Băltățeanu, un vechi prieten de-ai săi.

Declarațiile lui Cornel Dinu de pe patul de spital

„Ultimele patru zile nu m-am putut da jos din pat, am zăcut acolo, după ce am căzut de mai multe ori. Am amețit, am căzut, am dărâmat un fotoliu, un scrin, televizorul…

Mi-am spart capul ieri, la doi centimetri de tâmplă, a țâșnit sângele ca pe front și a trebuit să accept necesitatea spitalizării, ce să fac?

Amețelile astea mi-au luat picioarele, care și fără ele mă supără tare… Picioarele care m-au ajutat atât de mult în tinerețe, pe teren…

M-au adus azi copiii la spital, are grijă de mine doctorul Băltățeanu, suntem prieteni de-o viață, e ca fratele meu. Urâtă tare-i bătrânețea…”, a declarat Cornel Dinu, pentru Fanatik.

Amintim că anul trecut Cornel Dinu și a trebuit să stea în spital chiar de Paște. El și în 2021.