Doliul în fotbal! Fostul internațional brazilian Ze Carlos a murit la 56 de ani

Fostul fundaș brazilian Ze Carlos a decedat vineri, la vârsta de 56 de ani, a anunțat clubul Sao Paulo FC, unde a activat în trecut.

Ze Carlos a avut o carieră remarcabilă, fiind apreciat atât pentru abilitățile sale tehnice, cât și pentru dedicarea sa față de sport.

„Sao Paulo FC anunţă cu durere decesul lui Jose Carlos de Almeida, Ze Carlos, în această vineri la Osasco”, s-a precizat .

În declarația emisă, gruparea nu a specificat cauza decesului, însă surse din presa locală sugerează că fostul fotbalist ar fi suferit un stop cardiac.

Această veste a provocat un val de tristețe în rândul fanilor și al comunității fotbalistice, care își aduc aminte de realizările și impactul său asupra sportului.

O São Paulo Futebol Clube manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Zé Carlos, aos 56 anos, e decreta luto oficial. Ele foi lateral-direito do Tricolor no título paulista de 1998, ano em que também defendeu o Brasil na Copa do Mundo.

Nota de pesar:

