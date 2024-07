Echipa formată din Rafael Nadal și Carlos Alcaraz a fost eliminată în sferturile de finală

Despre echipa formată din și Carlos Alcaraz s-a vorbit destul de mult în ultima perioadă cu privire la faptul că ar putea face o figură frumoasă. Cu toate acestea, echipa formată din cei doi a fost eliminată în sferturile de finală.

Rafael Nadal și Carlos Alcaraz, perechea de dublu la tenis masculin de la Jocurile Olimpice de la Paris, nu au reușit să îi elimine pe favoriții numărului patru ai competiției. Cei doi au fost învinși de americanii Austin Krajicek și Rajeev Ram, scor 2-6, 4-6, după un meci de o oră și jumătate.

Meciul s-a jucat pe Court Philippe Chatrier, stadionul unde Nadal a câștigat 14 titluri de la Roland Garros, parte din palmaresul său de 22 de trofee de Grand Slam.

Rezultatul de la dublu părea că este aproape decis când Ram a reușit un returs câștigător în urma unui serviciu al lui Aalcaraz, conducând cu 4-3 setul al doilea.

Austin Krajicek și Rajeev Ram au ajuns astfel în faza semifinalelor, unde se vor confrunta cu echipa formată din Tomas Machac și Adam Pavlasek, care au reușit să îi depășească pe favoriții numărul doi din competiția de dublu masculin, în set decisiv, scrie .

