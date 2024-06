Echipe probabile în România vs Elveția, meci decisiv pentru câștigarea grupei din preliminariile EURO 2024

România este deja calificată la EURO 2024 și se pregătește de ultimul meci din preliminarii, cu Elveția, marți, de la 21:45, pe Arena Națională din București.

România câștigă Grupa I dacă nu pierde cu Elveția

„Tricolorii” au obținut biletele pentru EURO prin , sâmbătă, în Ungaria, dar nici partida cu Elveția nu este lipsită de miză.

Dacă nu pierde cu Elveția, România va câștiga Grupa I și la tragerea la sorți pentru EURO 2024.

Confruntarea din turul campaniei a avut loc pe 19 iunie și , scor 2-2. Ambele noastre goluri au fost înscrise de Valentin Mihăilă, în ultimele minute ale unui meci în care adversarii ne dominaseră din toate punctele de vedere.

Mihăilă va rata returul cu Elveția, întrucât a primit un cartonaș roșu în victoria cu Israel de sâmbătă.

România și Elveția sunt singurele echipe neînvinse în Grupa I. Deși n-au pierdut, elvețienii sunt într-o ușoară criză de rezultate și au o singură victorie în ultimele șase partide.

„Va trebui să ne refacem şi din punct de vedere energetic, pentru că Elveţia vine conectată, în schimb, noi, prin bucuria calificării, cu siguranţă că am ieşit un pic din concentrare. Mai mare este riscul să ne mulţumim cu ceea ce am realizat până acum şi până la urmă e normal să fim fericiţi, să ne entuziasm pentru că ne am îndeplinit obiectivul.

Ăsta este riscul major, să ne mulţumim cu atât. Avem o datorie în primul rând faţă de noi, să nu uităm însă că odată ridicat nivelul şi pretenţiile sunt altele, dar şi aşteptările sunt altele, şi trebuie să ne ridicăm la nivelul lor”, a declarat selecționerul Edi Iordănescu, citat de .

a prezentat echipele probabile pentru partida de marți seară de pe Arena Națională.

Echipe probabile în România vs Elveția

România, selecționer Edi Iordănescu: H. Moldovan – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – R. Marin, M. Marin, Stanciu – Moruțan, Alibec, Fl. Coman

Rezerve: Niță, I. Radu – Screciu, G. Pușcaș, Cicâldău, Drăguș, D. Olaru, I. Hagi, Mogoș, Racovițan, Artean, Florin Tănase