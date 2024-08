Elisabeta Lipă, după ce România a cucerit aurul la canotaj: „Fetele de la 8+1 sunt eroine”

Elisabeta Lipă, președinta Agenţiei Naţionale pentru Sport, le-a calificat pe sportivele românce care au cucerit aurul olimpic cu barca de 8+1 drept eroine:

„Mi-am dorit enorm acest titlu olimpic, încât n-am închis un ochi toată noaptea. Cred că am avut emoţiile mai mari decât ele.

Iar astăzi când le-am văzut în cursă mi-am dat seama după toate medaliile pe care şi le-au dorit şi nu au reuşit să ajungă pe cea mai înaltă treaptă, pentru că e foarte greu să dublezi, aşa cum au făcut ele, să sari dintr-o barcă în alta, sunt eroine, vă spun sincer asta, şi-au vărsat toţi nervii pe această cursă. Ori la bal, ori la spital. Şi am avut flash-uri din cursa noastră de acum 20 de ani, când am încins hora aia memorabilă pe ponton”, a declarat Elisabeta Lipă, potrivit .

Ea a confirmat că medaliatele cu aur vor fi recompensate cu câte un automobil de către omul de afaceri Ion Ţiriac: „Nu falimentează domnul Ţiriac, mi-a zis aşa: ‘Domnişoară, te rog frumos, ai un argint, ai două, hai, acum vină şi cu aur’. Vrem acest aur, dar şi acest aur trebuie răsplătit, că e una sau nouă, asta e fiecare sport e cu sensibilităţile lui”, a mai declarat aceasta.

Elisabeta Lipă a vorbit și despre superstițiile pe care le-a avut în dimineața cursei: „Normal că nu pot să las garda jos şi să mă abat de la superstiţiile noastre. Şi astăzi când am plecat am văzut o maşină care avea aceleaşi numere şi am zis gata, e de bine.

După care de dimineaţă, când m-am îmbrăcat, cu pantaloni mei de la Tokyo şi când am băgat mâna în buzunar, am găsit bănuţul de aur. Galben adică. Şi am zis, astea sunt semne clare şi sigure, n-am absolut niciun dubiu. Mă rugam doar, am zis, ‘Doamne, fii român la Jocurile astea, ai grijă de sportivii noştri, ai grijă de toţi, pentru că merităm. Suntem buni, suntem harnici, suntem puţini, dar suntem învingători’”, a mai povestit Lipă.