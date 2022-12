FIFA anunță o schimbare importantă înainte de meciurile din semifinalele Campionatului Mondial

Forul internațional FIFA a anunțat o schimbare importantă înaintea meciurilor din semifinalele Campionatului Mondial din Qatar.

Ultimele patru meciuri rămase de la turneul final se vor juca cu o minge nouă, schimbată. Balonul care urmează să fie folosit se numește Al Hilm, care în arabă înseamnă „Visul” și preia locul mingii Al Rihla (în arabă „călătorie”), care a fost folosită în primele 60 de meciuri, potrivit

Campionatul Mondial a ajuns în faza semifinalelor, următoarele două întâlniri Croația – Argentina și Maroc – Franța urmând să decidă echipele care se vor califica în marea finală a turneului, de pe 18 decembrie.

Organizatorii competiției au decis înlocuirea balonului de joc pentru meciurile din semifinale, dar și din finala mică, respectiv mare.

4 teams. united by a dream that will soon become reality.

introducing Al Hilm, the Official World Cup 2022 Match Ball for the Semi-Finals and Final.

available now through adidas online and retail stores.

— adidas Football (@adidasfootball)