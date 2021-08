Final de sezon pentru Rafa Nadal. US Open 2021, fără câștigătorii ultimelor două ediții

Rafael Nadal, locul 4 în clasamentul ATP, a anunțat vineri că nu va mai juca tenis în anul 2021 din cauza accidentării care îl chinuie de un an și jumătate și care în această vară l-a forțat să rateze Wimbledon și Jocurile Olimpice de la Tokyo. Astfel, la ora actuală știm cu certitudine că la US Open 2021 nu vor participa câștigătorii ultimelor două ediții, în condițiile în care și Dominic Thiem, campionul en-titre, este accidentat.

Final de sezon pentru Rafa Nadal: „Am nevoie de o pauză”

„Trebuie să vă spun că, din păcate, trebuie să pun capăt sezonului 2021. Sincer să fiu, sufăr de un an mult mai mult decât ar fi trebuit din cauza piciorului și am nevoie de o pauză. Am luat această decizie după ce m-am consultat cu echipa și cu familia mea, cred că acesta este drumul pentru a încerca să mă recuperez – și să mă recuperez bine. Este un an în care am ratat lucruri de care îmi pasă mult, ca Wimbledon, Jocurile Olimpice, cum se va întâmpla acum cu Openul Statelor Unite, ca multe alte evenimente care sunt de asemenea importante pentru mine. Văzând că în acest ultim an nu am avut capacitatea de a mă putea antrena și pregăti să concurez în maniera în care îmi place cu adevărat să o fac, ajung la concluzia că am nevoie de timp pentru a mă recupera”, a scris Rafa Nadal pe rețelele sociale.

Marele sportiv spaniol spune că are această leziune la picior încă din 2005, dar acest lucru nu l-a împiedicat să atingă cel mai înalt nivel al tenisului mondial. Rafa Nadal a subliniat că își dorește să revină la cea mai bună formă posibilă

„Sunt convins că, cu recuperarea piciorului și în mod evident cu un efort zilnic, se poate reuși acest lucru. O să fac toate eforturile necesare ca să se întâmple așa”, a mai spus fostul lider mondial din tenisul masculin.