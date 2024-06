Gigi Becali, derapaj la adresa judecătoarei din procesul pentru palmaresul Stelei: „Era de etnie, nu că denigrez etnia, dar vreau să zic că a dat o hotărâre…”

Gigi Becali a vorbit despre procesul pentru și a vorbit în termeni reprobabili despre una dintre judecătoare.

Ce a spus despre palmaresul pentru procesul Stelei

Într-o intervenție la , Gigi Becali a vorbit despre perioada când a preluat Steaua și susține că el nu a greșit cu nimic.

„Eu nu am greșit cu nimic. Scrie în statut că asociația preia tradițiile glorioase ale echipei. Când am transformat societatea, am luat de la asociație, am zis că toate celelalte se preiau la noua societate. Totodată, am zis în Adunarea Generală că societatea se va denumi Steaua. Am votat să se numească Steaua. Dacă am votat, ei nu mai aveau legătură. Asociația era de sine stătătoare, ea nu mai avea treabă cu ei, nu trebuia să-i întreb pe ei. Toate alea le-au semnat generalii, în care spunea că Becali dă bani și va primi acțiuni la o societate comerciala care se va numi Steaua! Toate sunt cu Steaua, sunt semnate”, a declarat Gigi Becali.

Derapaj la adresa judecătoarei

„Judecătoarea respectivă, dacă vedea că o avocată are brățări, diamante, pierdea procesul. Zicea: «Ia uite curva ce brățări are». Era de etnie, nu că denigrez etnia, dar vreau să zic că a dat o hotărâre… Pe toate le-am câștigat până acolo. S-a vorbit în sufragerie, sufrageria a vrut așa, o să vedem și sufrageria pe la DNA”, a mai spus patronul lui FCSB.