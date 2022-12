Gigi Becali, despre retragerea lui Mihai Rotaru: „Păi, ce să facă omul? Am înțeles că are 15-20 de milioane pagubă”

Patronul FCSB-ului a vorbit despre , principalul acționar al celor de la Universitatea Craiova.

Gigi Becali, după anunțul că Mihai Rotaru renunță la Universitatea Craiova Mihai Rotaru, principalul acționar de la Universitatea Craiova, susține că nu va mai investi la club din vara anului 2023, la finalul sezonului în curs.

Gigi Becali este de părere că acesta a luat decizia bună și că, în curând, există varinta ca și el să nu mai investească la FCSB.

„El nu este dușmanul meu. Într-un fel, este. Nu declarat, înrăit, dar este. Eu îi numesc dușmani, metaforic, pe cei care sunt împotriva mea la fotbal. Atunci și Craiova este dușman.

Voi spuneți că se retrage. Păi, ce să facă omul? Am înțeles că are 15-20 de milioane pagubă. Este idiot? Bă, Rotaru e băiat deștept, nu-și bate joc de familia și banii lui. A încercat omul. Și așa a făcut minuni până acum, că nu a intrat în faliment.

A mai vândut jucători, dar acum nu mai are ce să vândă. Zice: «Stai, mă, sunt idiot? Dau banii mei la fotbal? Și ce câștig?» Atunci omul normal că se retrage.

Cum am zis și eu că mă voi retrage, dacă nu-mi dă Domnul semne”, a declarat Gigi Becali, potrivit .

„Când am intrat în fotbal, am vorbit cu Mustață. Mi-a spus: Băi, Gigi, pe noi nu ne interesează campionatul, ne interesează să batem Rapid și Dinamo. Și am topit Rapidul și o să-l topesc și mai mult anul ăsta, că deja am ajuns pe locul trei”, a mai adăugat Becali.