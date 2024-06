Irina Begu, eliminată în turul trei la Roland Garros (VIDEO)

Irina Begu, clasată pe locul 127 în clasamentul mondial, a fost eliminată în turul trei al turneului de tenis Roland Garros.

Românca a fost învinsă de jucătoarea franceză Varvara Graceva, care ocupă locul 88 în clasamentul mondial, cu scorul de 7-5, 6-3. Partida a durat o oră și 33 de minute, timp în care lupta a fost extrem de strânsă.

Irina’s time in Paris has sadly come to an end. She put up a good fight today, but too many errors and with how well Gracheva was playing, made it extra hard for her chances to win. Overall a great late start to her season. Varvara Gracheva defeated Irina Begu 7-5, 6-3.

