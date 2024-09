Jordan Chiles, în lacrimi în prima ei apariție la televiziunea americană după Jocurile Olimpice: „Nu e despre medalie. E vorba despre culoarea pielii mele” (VIDEO)

Jordan Chiles (23 de ani) a vorbit despre pierderea medaliei olimpice în prima ei apariție televizată de la Jocurile Olimpice de la Paris.

Copleșită de lacrimi, gimnasta americană a vorbit cu greutate la un eveniment Forbes dedicat femeilor despre momentul în care a trebuit să renunțe la medalia olimpică.

„Cel mai important lucru care mi s-a luat…“, și-a început Chiles discursul, după care a fost nevoită să-și lase capul jos.

Sportiva a fost copleșită de lacrimi și a avut nevoie de câteva secunde pentru a se calma. Ea a sugerat inclusiv faptul că de vină pentru ceea ce I s-a întâmplat este “culoarea pielii”:

„Mi s-a luat acea recunoștință. Nu doar cea sportivă, dar și cea pentru omul care sunt. Pentru mine, tot ce s-a întâmplat nu e despre medalie. E vorba despre culoarea pielii mele. Am ajuns să-mi pierd pasiunea pentru sport, încă o dată, la fel ca în 2018. Atunci, am fost abuzată verbal și emoțional de un antrenor. Acum, am fost lăsat în beznă, pur și simplu“, a spus Chiles.

„The biggest thing that was taken from me was the recognition of who I was, not just my sport, but the person I am.”

Olympic Gymnast spoke with about being stripped of her bronze medal at the 2024 .

— Forbes (@Forbes)