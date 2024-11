Jucătoarea de tenis Iga Swiatek s-a dopat! Ce sancțiune a primit

a fost depistată pozitiv la o substanță interzisă, dar ea susține că este vorba despre contaminarea unui supliment, explicație pe care a folosit-o și Simona Halep și Jannik Sinner în cazurile lor de dopaj.

Mai are 8 zile de suspendare

Iga Swiatek a primit rezultatul testului pozitiv în data de 12 septembrie și I s-a impus suspendarea pentru o lună, dar a constat decizia și a câștigat. Cu toate acestea, ieri a acceptat sancțiunea și i-au mai rămas doar 8 zile de ispășit, având în vedere că se ia în calcul și suspendarea provizorie, conform

pozitiv la substanța trimetazidină, iar ITIA a făcut anunțul.

„Agenția Internațională de Integritate în Tenis (ITIA) confirmă astăzi că Iga Swiatek jucătoare de tenis în vârstă de 23 de ani din Polonia, a acceptat o suspendare de o lună în cadrul programului antidoping în tenis, după ce a fost depistată pozitiv cu substanța interzisă trimetazidină (TMZ) într-un eșantion în afara competiției în august 2024.

ITIA a acceptat că testul pozitiv a rezultat în urma unei contaminări a unui medicament reglementat fără prescripție medicală (melatonină), fabricat și vândut în Polonia, pe care jucătoarea îl luase pentru probleme legate de decalajul orar și de somn și că, prin urmare, încălcarea nu a fost intenționată.

Această decizie a fost luată în urma unor interviuri cu jucătoarea și anturajul său, a unor investigații și a unor analize efectuate de două laboratoare acreditate de WADA.

În ceea ce privește nivelul de culpă al jucătoarei, având în vedere că produsul contaminat a fost un medicament fără prescripție medicală reglementat în țara de origine și de achiziție a jucătorului și luând în considerare toate circumstanțele utilizării acestuia (precum și alte cazuri de produse contaminate în temeiul Codului mondial antidoping), acesta este considerat a fi la limita inferioară a intervalului”, este mesajul ITIA.

Și jucătoarea de tenis a făcut o declarație după ce ITIA a luat decizia în privința vinovăției sale.

„În sfârșit am voie… așa că vreau instantaneu să împărtășesc cu voi ceva care a devenit cea mai urâtă experiență din viața mea. În ultimele 2 luni şi jumătate am fost supusă unei proceduri ITIA stricte, care mi-a confirmat nevinovăția.

Singurul test antidoping pozitiv din cariera mea, care a indicat un nivel incredibil de scăzut al unei substanțe interzise de care nu am mai auzit până acum, a pus sub semnul întrebării tot ceea ce am muncit din greu întreaga mea viață. Atât eu, cât și echipa mea a trebuit să facem față unui stres și unei anxietăți enorme. Acum, totul a fost explicat cu atenție și, cu o bilă albă, mă pot întoarce la ceea ce îmi place cel mai mult. Știu că voi fi mai puternică ca niciodată. Las pentru voi un videoclip lung și acum sunt doar ușurată că s-a terminat.

Vreau să fiu deschisă cu voi, chiar dacă știu că nu am greșit cu nimic. Din respect pentru fanii mei și pentru public, vă împărtășesc toate detaliile acestui cel mai lung și mai dificil „turneu” din cariera mea. Cea mai mare speranță a mea este că veți rămâne alături de mine”, a spus Iga Swiatek.

Și-a pierdut locul de lider mondial

Tenismena a lipsit de la trei turnee în perioada în care a fost suspendată provizoriu, ci anume:

– WTA 500 Korea Open (16 – 22 septembrie);

– WTA 1000 China Open (25 septembrie – 6 octombrie);

– WTA 1000 Wuhan Open (7 – 13 octombrie).

Din cauză că a lipsit de la aceste turnee și-a pierdut locul de lider mondial, iar Aryna Sabalenka a întrecut-o.

În perioada suspendării, tenismena a renunțat la antrenorul Tomasz Wiktorowski care a ajutat-o să obțină cele mai mari performanțe ale carierei.