Mesajul sfâșietor de adio al lui Sven Eriksson, bolnav de cancer în fază terminală: „Să nu vă pară rău, doar zâmbiţi!”

Fostul antrenor suedez Sven-Goran Eriksson (76 de ani), care suferă de cancer pancreatic în fază terminală, a transmis un emoţionant mesaj de adio. „Am avut o viaţă frumoasă. Poate prea frumoasă…”, a susținut el. Eriksson le-a mai cerut oamenilor să nu le pară rău, ci doar să zâmbească. Mesajul va apărea în documentarul „Sven”, care va fi lansat pe 23 august.

Mesajul de adio al lui Sven-Goran Eriksson

„Cred că tuturor ne e teamă de ziua în care vom muri, dar viaţa înseamnă şi moarte.

Sper că, la final, oamenii vor spune: ”da, a fost un om bun”. Dar nu toată lumea va spune asta… Sper că vă veţi aminti de mine ca de un om optimist, care a încercat să facă tot ce a putut.

Să nu vă pară rău, doar să zâmbiţi. Mulţumesc pentru tot antrenorilor, jucătorilor, publicului. A fost fantastic.

Aveţi grijă de voi şi de viaţa voastră și trăiţi-o! La revedere!”, a transmis Sven Eriksson, potrivit

Sven Eriksson suferă de cancer în fază terminală

Fostul antrenor al echipei de fotbal a Angliei în ianuarie că mai are, în „cel mai bun caz”, doar un an de trăit, după ce a fost diagnosticat cu cancer pancreatic: „Voi rezista atâta timp cât voi putea. Am o boală gravă. În cel mai bun caz mai am un an, în cel mai rău caz mai am mult mai puțin. Este imposibil să spun exact, așa că e mai bine să nu mă gândesc la asta”.

În cariera sa de antrenor, el a mai pregătit, printre altele, echipele Benfica Lisabona, AS Roma, Fiorentina, Lazio și Manchester City.