Messi, criticat dur de ”prietenul” lui Ronaldo: ”Calmați-vă, băieți! Să vedem cum se descurcă împotriva unei formații bune”

Argentina s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului Mondial din Qatar, după ce a trecut de Australia, scor 2-1, și va juca cu Olanda, care a învins în optimi reprezentativa SUA, 3-1, informează

Potrivit sursei citate, Leo Messi a deschis scorul și a fost desemnat omul meciului Argentina – Australia, iar laudele au început să curgă la adresa sa.

Inclusiv experții invitați de BBC pentru a analiza partida l-au elogiat pe căpitanul ”Pumelor”, ceea ce nu i-a căzut prea bine lui Piers Morgan, un apropiat al lui Cristiano Ronaldo, cel căruia lusitanul i-a acordat interviul care a făcut înconjurul lumii în urmă cu câteva săptămâni.

”Această adorare neobosită față de Messi din partea analiștilor BBC devine dureros de lingușitoare. Mă îngrijorează faptul că unul dintre ei ar putea avea un accident în studio.

Calmați-vă, băieți! A făcut un meci bun contra unei echipe medii. Să vedem cum se descurcă împotriva unei formații bune”, a scris Piers Morgan pe contul său de Twitter.

The relentless Messi fan-girling by the whole BBC punditry team is getting excruciatingly obsequious.

Getting worried one of them might have an ‘accident’ in the studio. Calm yourselves, lads. He had a good game against an average side. See how he does against a good team.

— Piers Morgan (@piersmorgan)