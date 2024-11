Mircea Lucescu e la un pas să devină selecționerul României: „Voi stabili un record mondial”

Mircea Lucescu va fi noul selecționer al echipei naționale a României în proporție de 99%, susține .

Ce spune Mircea Lucescu

Cel mai titrat antrenor român a confirmat că a discutat cu directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță, și că este dispus să revină la echipa națională.

„Este adevărat că am vorbit cu Stoichiță, am tot vorbit, cred că de vreo patru ori până acum. Ar fi fost bine să-l convingă pe Edi să rămână, dar…. Eu am fost mereu dispus să ajut. Voi stabili un record mondial. Nu cred să mai existe cineva care să se întoarcă după atâția ani la națională”, a declarat Mircea Lucescu pentru Fanatik.

Mircea Lucescu a mai fost selecționerul echipei naționale în perioada 1985-1990.

Răzvan Burleanu: Vrem un selecționer care să ne ducă la Campionatul Mondial

Pe 23 iulie, după , președintele FRF spunea că își dorește un selecționer care , turneu la care România n-a mai fost prezentă din 1998.

„Singurul element care îl determină pe Edi să nu meargă mai departe la echipa națională este acela că își dorește să fie mai aproape de familie pentru o anumită perioadă de timp (…). Vrem un selecționer care să ducă actualul lot la potențialul maxim și să ne ducă la Campionatul Mondial. Ne dorim ca actuala Generația de Suflet să continue să inspire”, declara Răzvan Burleanu, citat de .