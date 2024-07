Răzvan Burleanu (FRF): Vrem un selecționer care să ne ducă la Campionatul Mondial. Am în minte un nume

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a vorbit despre și despre demesurile pentru instalarea unui nou selecționer la cârma primei reprezentative, transmite .

Răzvan Burleanu, despre plecarea lui Edi Iordănescu de la națională

Președintele FRF spune că abia luni a venit confirmarea oficială a deciziei luate de Edi Iordănescu de a nu continua la echipa națională.

Singurul element care îl determină pe Edi să nu meargă mai departe la echipa națională este acela că își dorește să fie mai aproape de familie pentru o anumită perioadă de timp. După cum ați văzut, am amânat la maxim această decizie. Abia ieri am avut confirmarea oficială. Am sperat până în ultimul moment că se va răzgândi. Edi Iordănescu a meritat și merită tot respectul. Îl înțeleg perfect în această decizie. Edi a trecut prin multe provocări”, a declarat Răzvan Burleanu, marți, într-o conferință de presă.

Un selecționer care „să ne ducă la Campionatul Mondial”

Șeful FRF a spus că își dorește un selecționer care să califice România la Cupa Mondială. Ultima prezență a „tricolorilor” la un turneu de acest nivel datează din 1998, din perioada Generației de Aur.

„Suporterii să nu se supere pe decizia lui Edi, să-l înțeleagă. Mâine se convoacă comisia tehnică, la 10:30, pentru ca apoi, cu propunerile lor, să mergem mai departe. Vrem un selecționer care să ducă actualul lot la potențialul maxim și să ne ducă la Campionatul Mondial. Ne dorim ca actuala Generația de Suflet să continue să inspire”, a continuat Răzvan Burleanu.

Președintele FRF spune că are „în minte un nume”

Comentând , Răzvan Burleanu a declarat: „Așteptăm ce spune Comisia Tehnică și, în funcție de ce propun ei, în ordine, abordăm selecționeri. Orice variantă e posibilă. Am în minte un nume, dar nu pot să vi-l spun. Știm că Hagi și-a pregătit ieșirea din acționariatul clubului, de ceva timp. Și eu, și el avem o viziune comună. Respect ordinea pe care o cere Comisia Tehnică, reprezint o instituție care e separată. Lista de nume pe care o primesc va fi o lista de nume în ordine, cu care vom vorbi cu selecționerii”.

„În ceea ce privește profilul candidaților, tot cei din Comisia Tehnică decid. Nu vom abdica de la principiile de până acum. Nu acceptăm un antrenor care să fie și la echipa de club. Nu plătim clauze, sume de bani, pentru un antrenor care să iasă dintr-un anumit de contract de club. Integritatea deciziei ar fi pusă la îndoială”, a mai declarat Răzvan Burleanu, citat de .