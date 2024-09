Mitică Dragomir, revoltat după ce a auzit ce pensie ia Helmut Duckadam: „O bătaie de joc! Cum să nu-i dai măcar 10.000 de lei?”

Dumitru Dragomir s-a arătat revoltat de pensia pe care o primește Helmut Duckadam. „Eroul de la Sevilla” de la Ministerul de Interne. Dragomir i-a cerut premierului Ciolacu să facă ceva pentru ca marii fotbaliști să fie recompensați cum se cuvine.

Dragomir, revoltat de pensia pe care o primește Duckadam

„Nu toți reușesc. Poți să ai multă minte. Am văzut multimilionari care Nu și-au dat salarii mari. Și au ajuns la bătrânețe să nu aibă o pensie ca lumea.

Au intrat în colaps cu societățile. Ia să fi luat un salariu de 20.000 de dolari la o firmă care mergea și să plătești la stat 7-8 mii de dolari. Cum am plătit eu 10 ani 6500 de euro pe lună.

La bătrânețe, pensia nu ți-o ia nimeni. Eu nu pensia specială o am mare. Am unde am contribuit eu. Și Dinu bănuiesc că are pensie bună. Duckadam? Băi, lui Duckadam să nu îi dai 10.000 de lei?”, a spus Dumitru Dragomir pentru , punctând că lui Duckadam ar fi trebuit să i se facă statuie.

Duckadam, operat recent pe cord deschis

Amintim că Helmut Duckadam (65 de ani) pe cord deschis la Spitalul Universitar de Urgență din București.

„A reușit, acum vedem mai departe. Durează recuperarea… e grea de tot, dar asta e. Totul a fost în parametri, acum vedem mai departe”, a spus fostul mare internațional.

Pe 7 mai 1986, Duckadam a apărut patru lovituri de la 11 metri în finala de la Sevilla, Barcelona – Steaua, și a adus în, Ghencea, Cupa Campionilor Europeni.