Câți bani primește de la statul român fostul mare portar Helmut Duckadam

, cumulează mai multe venituri primite de la stat. El are o pensie de la ministerul de Interne, o rentă viageră pentru câștigarea Cupei Campionilor, primită prin intermediul Academiei Române și o indemnizație de revoluționar.

Pensie nu de la MApN, ci de la Interne

Contrar părerii majorității, deși a evoluat la clubul armatei, Steaua, Helmut Duckadam nu primește pensie din partea ministerului Apărării, ci din partea celui de Interne. Valoarea ei 1.800 de lei. De altfel chiar fostul sportiv a ținut să lămurească acest aspect.

„Eu am avut treabă cu armata doar trei ani în perioada în care am fost fotbalist la Steaua, acolo unde am avut și grad militar, dar de 34 de ani nu mai am nicio treabă cu Armata și nu primesc nicio pensie de la Ministerul Apărării Naționale.

Eu primesc 1.800 lei pensie de la Ministerul de Interne. Știți că o perioadă am lucrat în vamă. Așa că eu consider că am lămurit și problema cu pensia mea militară”, spunea Duckadam în 2020.

Indemnizație din partea Academiei Române

De asemenea, pentru faptul că a reușit performanța de a câștiga Cupa Campionilor Europeni, unică până acum în fotbalul românesc, Duckadam mai primește și o rentă viageră, în valoare de 6.240 de lei, prin intermediul Academiei Române.

Din echipa Stelei învingătoare la Sevilla în 1986, doar Duckadam, Ștefan Iovan, Mihail Majearu și Adrian Bumbescu sunt singurii care primesc rente viagere de la statul român, un aspect ce a stârnit revolta celorlalți jucători.

„Și-a făcut doar pentru el și pentru Majearu. Eu nu primesc nimic. Suntem mai mulți de fapt care nu primim. Ei au fost repede în București cu dosarele, nouă ne-au spus mult mai târziu. Au luat pe blat această rentă, iar noi am aflat după un an și ceva. Am dus dosarul și eu, degeaba. Asta e iar o lașitate. Putea să spună că a rezolvat pentru el și Majearu. A sperat că noi nu aflăm. E foarte urât ce a făcut”, îl ataca fostul jucător Ilie Bărbulescu, între timp decedat, pe Duckadam.

”Eu am făcut dosare la toți colegii mei. Am aici fișa de înregistrare la Ministerul Tineretului și Sportului, am făcut dosare pentru toți, chiar și pentru Ilie Bărbulescu. Nu știu de ce unii nu au primit și alții au primit. Cred că doamna Carmen Tocală poate explica de ce.

Cei de la Academia Română s-au supărat pe niște declarații și au oprit dosarele. Pentru o pensie de personalitate poți să intri doar dacă se eliberează un loc, prin decesul cuiva. Cred că sunt 300 de rente și poți intra doar dacă se stinge cineva… atunci poți intra să primești renta”, s-a apărat Helmuth Duckadam.

Indemnizație de revoluționar

și cu o altă indemnizație primită după ce a fost înscris pe lista celor cărora li s-a conferit titlul de „Luptător pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 – Luptător cu rol determinant”. Fostul portar al Stelei deține certificatul cu numărul 104 și, după ce autoritățile române au modificat de mai multe ori cuantumul acestei indemnizații, în 2023, a încasat peste 2.000 de lei pe lună.