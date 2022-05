Momente incredibile la un meci din Bulgaria. Patronul a intrat pe teren și a ales executantul penalty-ului decisiv, dar fotbalistul a ratat și echipa a retrogradat oficial (FOTO)

Formația bulgară FC Tsarsko Selo a fost protagonista unor scene rar întâlnite în fotbalul mare. În ultimul minut al meciului, echipa a primit un penalty cu care putea să evite retrogradarea, iar patronul clubului a intrat pe teren și a ales el executantul, fiind nemulțumit de decizia antrenorului, transmite .

Tsarsko Selo avea nevoie de o victorie cu Lokomotiv Sofia pentru a prinde locul de baraj, iar în ultimul minut al meciului, la scorul de 1-1, a beneficiat de un penalty. Practic, dacă lovitura ar fi fost transformată, echipa s-ar fi salvat de retrogradarea directă.

Antrenorul a desemnat un executant, însă patronul clubului a fost nemulțumit de decizia tehnicianului, așa că a intrat pe teren și a ales pe cineva pentru a șuta de la punctul cu var. Cu toate acestea, fotbalistul nominalizat de finanțator a ratat penalty-ul, iar Tsarsko Selo a retrogradat oficial în liga a doua de fotbal din Bulgaria.

INSANE scenes in the last round of the Bulgarian league! Relegation candidates Tsarsko selo got a last-minute penalty, then the club owner entered the pitch because he didn’t want a particular player to take the pen! In the end another player took it, missed it, the team is out!

— Metodi_Shumanov (@shumanskoo)