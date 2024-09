„Perversul de pe Târgu Ocna”, primele declarații după ce s-a luptat cu două femei în ring: „Îmi pare rău că am dat în ele, doar că nu am vrut să îmi dezamăgesc copiii”

Sorin Ion, supranumit „Perversul de pe Târgu Ocna, a avut o primă reacție cu privire la lupta pe care a purtat-o în cadrul Galei RXF din Sala Polivalentă de la București.

„Îmi pare rău că am dat în ele”, a spus „Perversul de pe Târgu Ocna”

Sorin Ion spune că regretă că a dat în cele două femei.

„Acesta nu este un mesaj la adresa femeilor, pentru că eu am și mamă și surori și fete. Îmi pare rău că am dat în ele, doar că nu am vrut să îmi dezamăgesc copiii, i-am pus pe ei mai presus de oricine. N-aveam cum să pierd, să-i dezamăgesc pe ei (n.r. pe copii). Mi-au spus ‘tati, să câștigi’!”, a declarat Sorin Ion la WOWnews, potrivit .

Spune că nu va mai accepta să lupte cu femei

Sorin Ion spune că, dacă ar fi pierdut lupta, copiii săi ar fi fost ironizați de alți copii.

„Eu am fată la liceu, fată în clasa a 8-a, un băiat mai măricel. Ziceau că o să râdă copiii de ei. Nu aveam cum să pierd. Nu am ales, am cules, am luat ce mi s-a dat. Roxana a fost foarte puternică, Bettyshor slabă. Roxanei i-am spus că îmi pare rău, ea e foarte fair-play. A zis că nu-i nimic, că asta a fost și cu asta, basta. Cu fete nu mai accept niciodată, doar cu bărbați”, a mai declarat Sorin Ion, cel supranumit „Perversul de pe Târgu Ocna”.