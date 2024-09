Bătaie între un bărbat și două femei, în Gala RXF din București. Fetele au încasat numeroase lovituri în figură, în timp ce sala și comentatorii exultau: „Mi s-a făcut pielea de găină” (VIDEO)

Gala RXF care s-a desfășurat miercuri seară în Sala Polivalentă din București a stârnit controverse în spațiul public, ca urmare a unui meci de box între un bărbat și două femei – „Perversul” de pe Târgu Ocna vs. Bettyshor & Roxana Țuțu.

Bettyshor, pe numele ei real Beatrice Ungureanu, este luptătoare MMA, implicată activ în meciuri și gale ale sporturilor de contact. Coechipiera ei de miercuri seară, Roxana Țuțu, este o fostă concurentă de la emisiunea „Casa iubirii”, iar până la lupta din Polivalentă nu intrase niciodată într-un ring, potrivit .

Meciul a durat cinci minute. Imaginile cu bătaia s-au viralizat în mediul online și au stârnit stupoare, întrucât le arată pe cele două femei primind numeroase lovituri în figură din partea bărbatului cu care au acceptat să lupte.

When they ask me why do you love Romania 🇷🇴

Where else can you find something like this 🤣🤣

— Dr. Hadi H (@Mr_HadiH)